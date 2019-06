PICARD, Gabrielle Drolet



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 juin 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Madame Gabrielle Drolet, épouse de feu M. Raymond Picard. Elle était la fille de feu M. Gustave Drolet et de feu Dame Marianne Bilodeau. Elle laisse dans le deuil ses fils: Pierre (Myriam Peeters) et Jean (Diane Hamel); ses petits-enfants: Hubert Pelletier Picard et Jade Pelletier Picard; ses frères: Gustave Drolet (Denise) et Claude Drolet (Aline); sa sœur: Louise Drolet; son beau-frère: Réginald Magnan (feu Thérèse Drolet) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aule samedi 29 juin 2019 de 10h à 12h. Une inhumation suivra à 14h30 au Cimetière St-Charles (1460 Boul. Wilfrid-Hamel). Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec (Hôtel-Dieu de Québec) (1825 boul. Henri-Bourassa, Bureau 405, Québec, QC). Pour rendre hommage à Mme Drolet, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com