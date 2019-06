BOURGAULT, Marcel



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 20 juin 2019, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Marcel Bourgault, époux de madame Micheline Langevin. Il était le fils de feu monsieur Joseph Ernest Bourgault et de feu madame Florence Fortin. Il demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille recevra les condoléances à la, à compter de 9h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Micheline, son fils: Stéphane (Nancy Jalbert), ses petits-enfants: William et Lauryann, et les enfants de sa conjointe: Mariane, Louis- Félix et William; ses frères et sœurs: Christian (Pauline Dumont), Martin (Ginette Perreault), Daniel (Diane Chabot), Flavienne (Jean-Jacques Bouvier), Jean-Marc, Sylvain (Diane Lefèvre), feu François, Josiane (Daniel Simard), Ariane (Serge Lavoie), Bastien (Gévanie Roussel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langevin: Denise (Clément Proulx), Denis (Valérie Cloutier), Gilles Beaulieu, Michel Gaudreau (Gisèle Beaumont); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Maison d'Hélène pour leur accueil chaleureux, leur humanité et leurs services exceptionnels. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la