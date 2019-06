JULIEN, Réjean



Au CHUL, le 21 juin 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur Réjean Julien, époux de feu madame Denise Hardy. Il demeurait à St-Basile. Monsieur Julien laisse dans le deuil sa fille Andrée (Jean-François Brière); ses petites-filles: Laurianne et Juliette; ses frères et sœurs de la famille Julien: feu Fernand (feu Lina Cloutier), feu Maurice (Louise Légaré), Noëlla (feu Jean-Marie Marcotte), Aline (Robert Gauthier), Lise (Laurier Gauthier) et feu Yvon; sa belle-sœur Thérèse Hardy (Denis Roy); son filleul Julien Gauthier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel de l'unité de gériatrie du CHUL ainsi qu'au personnel du Manoir des petites douceurs de St-Basile pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 28 juin 2019 de 19h à 21h; samedi, jour des funérailles, de 9h00 à 10h45.et de là au cimetière paroissial. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société Parkinson de Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec (Québec) G1M 3H6 https://parkinsonquebec.ca/. Les formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.