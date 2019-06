ROY, Germaine Samson



Au CHSLD St-Augustin, Québec, le 8 juin 2019, à l'âge de 99 ans 8 mois, est décédée dame Germaine Roy, épouse de feu monsieur Réal Samson. Née à St-Léon-de-Standon, le 1er octobre 1919, elle était la fille de feu dame Marie-Anne Vachon et de feu monsieur Cyrille Roy. Elle demeurait à Québec (Montmorency).où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 11h30. Le corps sera inhumé par la suite au cimetière St-Grégoire-de-Montmorency. Madame Roy laisse dans le deuil ses enfants: Robert (feu Laurette Gilbert)(Aline Duchesne), Rachel (Jean-Marc Marcoux), Laurier (Hélène Martel), Lorraine (Ghyslain Juneau), Hélène (Jacques Beaudoin), René, Julien (Diane Bouchard), Jean-Pierre, Denis (Marie-Josée Maranda), Monique (Denis Hamel), Claude (Rolande Thibault); ses petits-enfants: Pierre (Nathalie Dorval), Anne (Pascal Côté) et Julie Samson, Véronique et François Juneau, Guillaume, Stéphanie et Jean-Sébastien Samson, Frédérik (Vanessa Paquet) et Marianne Samson, Simon, Caroline et Amélie Samson, Luc et Denis Giroux, David et Corinne Samson et leurs conjoint(e)s; ses arrière-petits-enfants: Marianne et Florence Frigon, Laurence Côté, Justine et Antoine Samson, Shelsea Minright, Ana Muguercial, Camille Martineau; ses belles-sœurs: Rita Lemieux (feu Pierre), Fernande Samson ainsi que plusieurs neveux et nièces des familles Roy et Samson. La famille remercie tout le personnel du 3e étage du CHSLD St- Augustin pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer, Tél. : 418-527-4294, Site : www.societealzheimerdequebec.com. Les Funérailles sont sous la direction de