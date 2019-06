SPAHR, Yvette Laliberté



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 juin 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Yvette Laliberté, épouse de feu monsieur Adrien Spahr. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi 28 juin de 19h à 21h et, à compter de 9h au centre commémoratifMadame Laliberté Spahr laisse dans le deuil ses enfants: Liliane (Damien Fortin), feu Alain (Mona Lebel (Daniel Bédard)), Hélène (Guy Bergeron), Heidi (François Boivin), Rudy (Nathalie Létourneau), Ginette (Claude Gagnon), Evelyne (Jocelyn Bélanger), Estelle (Pierre-Alain Salomon), Paul (Sylvie Paradis) et Frédéric; ses 17 petits-enfants; ses17 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laliberté: Louise (feu Jacques Talbot), Colette (feu Jean-Guy Tremblay), Roger (Murielle Roberge), Robert (Hélène Rousseau); sa belle-sœur de la famille Spahr : Marie-Anne (feu Roger Jacot) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial aux docteures Anne Paquet et Vicky Plante ainsi qu'à tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur grande compassion, leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca