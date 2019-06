DELISLE, François



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur François Delisle, à l'Hôtel-Dieu de Québec, le 11 juin 2019, à l'âge de 70 ans, après un long combat contre la maladie. Il était le fils de feu Adolphe Delisle et de feu Lucienne Noreau et l'époux de dame Monique Delisle. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 28 juin 2019 de 18h30 à 21h00 et le samedi 29 juin 2019 de 8h30 à 9h30.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil, outre Monique, son épouse des 45 dernières années, ses enfants dont il était très fier Guillaume et Élisa (Nicolas Cantin), sa petite-fille qu'il adorait Thalya Dionne- Delisle, ses frères et sœurs: Jocelyne (Claude Garant), Claudette (André Hamel), Céline (Jacques Beaumont), Lucien (Francine Garon), Marie (Paul Nolin), Hélène (Denis Fiset), Pierre (Liette Moisan) et Michèle; sa belle-sœur Danielle Delisle, ses filleuls Danny Delisle et Pierre-Olivier Grimard, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de très bons ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement les équipes médicales du CRCEO, de l'hémato et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et toute l'attention apportée. Ceux qui le désirent pourront faire un don à Myélome Canada, 160-1255, TransCanada, Dorval (QC), H9P 2V4, tél.: 514-421 2242, site web: www.myeloma.ca/fr, afin d'appuyer les recherches pour traiter et vaincre le myélome multiple.