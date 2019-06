BLOUIN, René



Parents, amis et connaissances de René Blouin, fils de Victor et Marie-Aimée Boissonneault sont invités à une cérémonie d'adieu suivieRené est décédé à son domicile le 4 juin, il laisse dans le deuil sa fille adorée, Laurence (Michaël Guimond), ses soeurs: Francine, Reine (feu Jean-Guy Petitclerc, feu André Mercier), Diane (Vibert Anthony Peters); ses frères: Richard (Marie-Pierre Hardy), Charles, Jean (Michelle Auclair), Gaëtan et Louise Dumais (mère de Laurence), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. N'envoyez pas de fleurs, faites plutôt un don à l'organisme Le Pignon Bleu qui veille à la sécurité alimentaire des enfants et des familles de Québec, il y aura des formulaires sur place