NOLIN, Ghislaine



Entourée de sa famille, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 juin 2019, à l'âge de 73 ans et 6 mois, est décédée madame Ghislaine Nolin, conjointe de monsieur Michel Robitaille, fille de feu madame Rose Cyr et de feu monsieur Henri Nolin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 10h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil outre son conjoint Michel Robitaille, ses enfants : Martin Bérard (Nancy Grenier) et Chantal Bérard (Denis Trudel); ses petits-enfants : Maxime Trudel, Amélie Bérard, Frédérique Trudel et Valérie Bérard; le père de ses enfants et ses sœurs : Claude Bérard, Aline Bérard et Francine Bérard; les enfants de son conjoint : Nathalie Robitaille, Stéphane Robitaille (Annie Grenier) et les petits-enfants : Alicia, Maude, Marina, William et Laura. Elle était la sœur de : feu Claude (Murielle Deslauriers), feu Yvon (Aline Bérard), Claudette (Yvan Gelly), Gisèle (feu Marc Maldague), Raynald, René (Laurette Latulippe), Pierre (Louise Guay) et Marielle (Jean Maldague). Elle laisse également dans le deuil de nombreux parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les collègues et clients du Métro Plus Charlesbourg et du Village Vacances Valcartier pour les heures de plaisir qu'elle a eu à y travailler. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.