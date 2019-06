PAQUET, Gilles



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 5 juin 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Gilles Paquet, conjoint de madame Jeannine L. Grenier et fils de feu monsieur Wilfrid Paquet et de feu madame Rose-Èva Joncas. Il demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Monsieur Paquet laisse dans le deuil, outre sa conjointe, son fils Steve Paquet; sa petite-fille Mundy Paquet; sa sœur Nicole (Michel Plante); ses frères : Claude (Huguette Houde) et Serge (Denise Tremblay); sa belle-sœur Simone Boudreau (feu Jean-Marc Paquet); les enfants de sa conjointe ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et la famille Dussault. Remerciements au personnel de l'hôpital Régional de Portneuf du 3ième étage pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 14h15 à 15h.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Qc) G3L 1W1. https://www.fsssp.ca/ Les formulaires seront disponibles au salon.