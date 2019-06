PLANTE, Maurice



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 juin 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Maurice Plante, époux de madame Lisette Boisselle. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : François, Christine, Patrice et leur conjoint(e); ses petits-enfants: Sabryna, Sébastien, Jean-Christophe, Sara-Maude et Léonie; sa soeur, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Madeleine Plante (Jean Desroches), Réjean Roy (feu Lucille Boisselle), Gilles Boisselle (Louise Pouliot), Jean-Luc Boisselle et Martine Boisselle (Roger Lessard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des départements de cardiologie et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les soins prodigués avec attention. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/). La famille vous accueillera auà compter de 10h.Pour renseignements :