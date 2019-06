GODBOUT, Suzanne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 juin 2019, à l'âge de 71 ans et 9 mois, est décédée, entourée des siens, madame Suzanne Godbout, fille de feu Joseph Godbout et de feu Colette Lemieux. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants Stéphane Chamberland et Julie Chamberland (Mario Trudelle); ses petits-enfants: Tommy et Laurence Trudelle; son frère Reynald (Diane Jobin); Jo-Ann et Mathieu Trudelle ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa soeur Louise et son frère Jacques (Louise Audette). Un merci spécial à ses deux belles-soeurs Louise Audette et Lise Chamberland pour leur présence et leur dévouement auprès de Suzanne. La famille remercie également le personnel du département de dialyse et des soins palliatifs (5e étage) de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein (https://www.kidney.ca/quebec-accueil).La famille vous accueillera à laà compter de 12h.