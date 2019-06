CHABOT, Florence



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 juin 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Florence Chabot, épouse de feu monsieur Charles Audet. Elle demeurait à Québec, secteur Ste-Foy.La famille vous accueillera à lale samedi 29 juin 2019 de 9 h à 13 h 30.Les cendres seront déposées au mausolée du Parc Commémoratif La Souvenance. Elle laisse dans le deuil, ses enfants, son gendre et ses belles-filles: Claudette, Claude, Réjeanne (Pierre Bureau), Jean-Pierre (France Houle), Jacinthe, Daniel, Noël (Lise Tremblay) et Jacques (Danielle Leclerc); ses petits-enfants: Marie-Andrée, Jean (Nathalie Sos), Isabelle (Simon Côté), Claudia (Hans-Samuel Lajoie), Philipe, René, David (Isabelle Bernier), Patricia (Karl Campeau), Marie-Pierre (Sébastien Giguère), Dominique (Caroline Robert), Stéphanie (William Bali), Charles-Antoine (Alice Béland) et Raphaël (Inès M.-Auclair); et ses arrière-petits-enfants: Megan, Anabelle, Mathis, Derek, Élyana, Olivier, Lydia, Florence, Frédérique, Laurianne, Thierry, Méliane, Étienne; ses sœurs Anita et Gabrielle (André Benoit), belles-sœurs Thérèse Lemieux, Céline Laflamme, Françoise Morissette, Cécile Laverdière, Cécile Audet, Nicole Pelletier et Marie-Paule Quévillon ainsi que neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec), G1L 3L5 (site Internet :www.fondationduchudequbec.ca).