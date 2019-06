BERNIER, Gilles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 18 juin 2019, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Gilles Bernier, époux de dame Linda Fillion. Né à Québec, le 24 avril 1952, il était le fils de feu dame Rollande St-Hilaire et de feu monsieur Exupert Bernier. Il demeurait à Québec, (arr. Beauport) autrefois à Limoilou. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14h.Outre son épouse Linda Fillion, monsieur Bernier laisse dans le deuil ses enfants: Marilou (Serge Labbé), Cédric; ses petits-enfants: Anabelle, Zack et Marie-Hélène Labbé; ses frères et sœurs: feu Hugues (feu Olivette Groleau), Yves (Nicole Poitras), Céline (feu Jean-Paul Lacasse), Sylvie (Jacques Tremblay) et France; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fillion: Richard, Céline, Mario (Nicole Charland), Stéphane (Nathalie Racine); sa filleule Mélanie Lacasse, son filleul Michaël Turcotte ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, de nombreux amis et collègues de travail. Un merci spécial à Louise Fillion (Daniel Tremblay) et Line Fillion. Un grand merci à tout le personnel et l'équipe des soins palliatifs de Maizerets. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. Site : www.fqc.qc.ca Tél. : 1-877-336-4443 Les Funérailles sont sous la direction de