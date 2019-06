BOUCHARD, Madeleine



À la Résidence Côté Jardins, le 19 juin 2019, à l'âge de 83 ans et 8 mois, est décédée dame Madeleine Bouchard, épouse de monsieur Gabriel Bouchard, fille de feu monsieur Ovila Bouchard et de feu dame Marguerite Bouchard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 28 juin 2019 de 18h à 21h etde 9h à 11h.. Elle laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Gabriel Bouchard; ses fils: Denis (Lynda Desjardins), Jacques (Martine Rochette), Éric (Marie-Claude Audet); ses petits-enfants: Éva (Jean-Claude Gingras), Félix (Alexandra Pelletier), Laurent (Catherine Dallaire-Lagacé), Guillaume (Maude Trudel), Émile (Émie Thériault), Marianne et David; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Lucette (feu Yvon Otis), feu Jean-Marie (Suzanne Lemay), Normand (feu Thérèse Néron), Richard (Liz Larouche), Nicole (feu Raymond Genest); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard : feu Jean-Joseph (feu Marguerite Tremblay), feu Simone (feu Roland Bordeleau), feu Robert (feu Henriette Brassard), feu Roland (feu Jacqueline Tremblay), feu Estelle (feu Jean-Marie Brassard), feu Marthe (feu Lucien Lacroix), feu Pierre (feu Marthe Faucher), feu Jules (feu Henriette Bouchard), feu May (feu Robert Fradette), Thérèse (feu F.X. Ménard), feu Paul (Solange Gauthier), feu Lucien (feu Micheline Frenette), Maurice (Michèle Lévesque) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Côté Jardins (premier Montagne) pour leur écoute, les bons soins prodigués et leur compassion.