Bonne entente des parents pour le bien des enfants

C’est bien beau penser aux enfants, mais il faut aussi penser à soi si on veut ne pas s’écraser complètement. Je suis là-dedans depuis deux ans et je ne vois pas le jour où je vais pouvoir m’en sortir. Ça me coûte une fortune et je ne vois même pas mes enfants quand je devrais. Y’a toujours ben un boutte à toute!