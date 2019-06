PAQUET, Yves



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 juin 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Yves Paquet. Né à Ste-Pétronille I.O., le 31 janvier 1929, il était le fils de feu dame Blanche Rousseau et de feu monsieur Joseph Paquet. Il demeurait à Québec.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 10h. Yves laisse dans le deuil son frère Denis, sa sœur Lise ainsi que plusieurs neveux, nièces (particulièrement Marie et Louise), cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U. (Hôtel-Dieu de Québec), Site : www. jedonneenligne.org/fondationchudequebec Tél. : 418-525-4385. Les Funérailles sont sous la direction de :