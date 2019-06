Ces pleutres qui nous gouvernent

Ce million et demi versé à Facebook n’est que la partie émergée de l’iceberg. L’Agence du revenu n’est pas la seule agence gouvernementale qui achète de la publicité. Il faut aussi ajouter tous les ministères. Ottawa et les provinces versent donc des dizaines de millions annuellement à des géants intouchables, qui profitent de tous les trous de nos lois pour s’en mettre plein les poches.

Cette année, les Canadiens achèteront pour 8,8 milliards $ de publicité numérique, soit plus de la moitié (53,5 %) de toute la publicité. Les trois quarts de ces achats seront effectués chez Google et Facebook. Alors que les achats de publicité dans les médias canadiens sont soumis à la TPS et aux taxes de vente provinciales, les géants du web n’en facturent pas du tout ou très peu. En d’autres mots, à cause de l’incurie des gouvernements, on se fait avoir cul par-dessus tête.