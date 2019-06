CARRIER, Andrée Beaulieu



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 juin 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Andrée Beaulieu, épouse de feu monsieur Gérard-Raymond Carrier, fille de feu Alphonse Beaulieu et de feu Dina Caissy. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses filles: Dinah et Marie-Josée; ses frères et soeurs: Marielle, Jacquelin, Gilles (Hélène Proulx), Louise et Yves (Éliane Deblois); son beau-frère: André Carrier (Thérèse Morency); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Nos plus sincères remerciements à tout le personnel du CLSC et plus particulièrement à Annick Audet. Nous désirons remercier également le docteur Jocelyn Roy, oncologue. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/. Merci à tous ceux et celles qui l'ont connue, aimée et appréciée. Elle a été confiée au