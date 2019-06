Château Laurier: 1,6 M$ pour refaire le hall d'entrée

Complètement refait au coût de 1,6M$, le tout nouveau hall d’entrée de l’Hôtel Château Laurier Québec permettra de rajeunir l’image du lobby et d’accroître la visibilité de l’établissement, selon la direction.

Ce sont ces éléments qui ont servi de point de départ aux travaux amorcés en mars où le mur extérieur de l’entrée initiale a été démoli de même qu’une salle de réunion juxtaposée au hall afin d’en augmenter sa superficie. La marquise située devant l’hôtel a été agrandie et une porte tournante a été ajoutée.

«On a souvent la Grande Allée comme référence. Place George-V est moins connue», soulève la directrice générale de l’Hôtel Château Laurier Québec, Aude Lafrance-Girard. «Avec l’enseigne sur la marquise qui sera éclairée par-dessous et plus de lumière en façade, on va être visible de Grande Allée.»

La lumière naturelle qui perce aussi à travers les fenêtres abondantes découle du souhait de Mme Lafrance-Girard «d’éclaircir» le hall d’entrée dont le décor contemporain est teinté de blanc et de noir. Cinq œuvres du peintre madelinot Louis Boudreault ornent les murs et représentent cinq personnalités québécoises dans leur jeunesse à savoir Gilles Vigneault, Félix Leclerc, Sylvain Lelièvre, Pauline Julien et Claude Léveillée.

«Ça a été notre inspiration. Les couleurs, les essences des œuvres d’art, ce sont des couleurs qu’on voulait aller chercher », confie la directrice générale. « On voulait également conserver la chaleur des boiseries donc il y a beaucoup de moulures, originales ou non [...] J’ai visité un hôtel à Montpellier qui datait de 1777 et qui était tout blanc avec plein de boiseries et de moulures originales. C’était magnifique.»

Mme Lafrance-Girard désirait que le lobby de l’hôtel ne soit pas seulement un endroit où l’on enregistre les arrivées et les départs, mais aussi un lieu de rassemblement où l’on peut autant y relaxer qu’y travailler. C’est dans cette optique que le bar à vins, la bibliothèque et la table de travail collaborative cohabitent dans l’espace alors qu’une boutique gourmande où se trouvent les produits du chef du service de banquets et de traiteur George-V, Henrich Meesen, a aussi été pensée.

Malgré l’envergure des travaux, l’établissement n’a pas cessé d’accueillir ses clients alors que l’entrée située sur l’avenue Wilfrid-Laurier a été utilisée. «On a besoin de se garder à flot alors on effectue nos rénovations par étape, comme ça», avoue Mme Lafrance-Girard. La signalisation du lobby a également été repensée et le tapis du rez-de-chaussée agencé au nouveau hall d’entrée qui sera prêt pour le début du Festival d’été de Québec.

