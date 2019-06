Colère et incompréhension au sixième jour des recherches à Pont-Rouge

PONT-ROUGE | Les proches du jeune homme qui est disparu depuis samedi, après avoir sauté dans la rivière Jacques-Cartier, à Pont-Rouge, vivent beaucoup de colère et d'incompréhension. Après six jours de recherche, son corps demeure introuvable et la famille se sent laissée à elle-même.

«On se sent impuissants, il y a des endroits où on ne peut pas aller», a dit Marie-Pier Martin-Gagné, la cousine du baigneur porté disparu.

La famille a toujours espoir de le retrouver. Elle continue d'appeler à l'aide, mais elle réclame davantage de soutien de la Sûreté du Québec (SQ) dans les recherches.

«On a besoin de plongeurs, on a besoin de kayakistes, de marcheurs, de gens qui ont du cœur et qui sont motivés à venir nous aider. On a besoin que la SQ nous aide plus. On veut le trouver, on veut pouvoir faire notre deuil», a-t-elle poursuivi la gorge nouée par l’émotion.

Ce sentiment est partagé par des volontaires, qui sont touchés de près ou de loin par le drame.

«J’ai l’impression que les professionnels tardent à arriver ou qu’ils prennent trop de temps à se préparer. Ça prendrait des petites actions concrètes», a dit Geneviève Dufour, une bénévole qui n’a pas hésité à se tremper les pieds dans la rivière Jacques-Cartier pour faire sa part.

«C’est assez difficile. On a de la misère avec le service de police. Je trouve qu’il n’en met pas beaucoup, il n’y a pas assez d’effectifs», a ajouté Nicolas Bouffard, bénévole et ancien employeur du baigneur disparu.

La SQ répond que tout ce qui est humainement possible de faire, en tenant compte des risques, est fait. Selon les autorités, aucun effort n'est négligé afin de retrouver la personne manquante.

Chaque personne qui désire être bénévole ou participer aux recherches à sa manière est plus que bienvenue pour la famille. Par contre, la SQ et la municipalité de Pont-Rouge souhaitent que tous, sans exception, communiquent leurs intentions aux policiers.

«La première des choses est de demander au poste de commandement s’ils peuvent être là et de dire c’est quoi leurs intentions. Il ne faut pas aller vers la rivière si ce n’est pas nécessaire», a expliqué Mario Dupont, conseiller municipal à Pont-Rouge.

Et la rivière présente encore plusieurs risques, ce qui complique les recherches. Indisponible jeudi, l'hélicoptère de la SQ pourrait bien survoler la rivière à nouveau vendredi.