BLEAU, Louisette R.



À son domicile, le 22 juin 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Louisette Robitaille, épouse de monsieur Jean-Guy Bleau, fille de feu madame Rose-Alba Giguère et de feu monsieur Arthur Robitaille. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8h30 à 10h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Jean-François (Julie), Caroline (Michel) et Marie-Josée (Francis); ses petits-enfants: Louis-Philippe, Marie-Laurence, Jacob, Daphnée, Rafaël, Léanna, Tatiana et Emmanuelle; ses sœurs: Diane et Cécile; ses belles-sœurs et son beau-frère des familles Robitaille et Bleau: Rita, Pierrette, Yolande et Georges ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle a rejoint ses nombreux frères et sœurs qui l'ont quittée avant elle. Un sincère remerciement au personnel du département des maladies cardiaques de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.