De la terre à la table!

Détentrice d’une formation en comptabilité, Karine Daigle était bien loin de se douter qu’elle passerait le plus clair de son temps dans la cuisine de son entreprise, Compliments de Belle-Maman, afin d’y transformer des produits maraîchers en délicieux pots gourmands.

« Ma belle-famille possède la ferme Diane Lemelin. Pendant mon congé de maternité, ma belle-mère est venue me voir avec des cornichons et m’a demandé de les transformer. J’ai relevé le défi et ils se sont vendus comme des petits pains chauds. Elle est revenue me voir plus tard avec des courgettes et j’en ai fait de la relish. Je me suis découvert une passion cachée. C’est de cette façon que l’entreprise a pris son envol », explique la propriétaire, Karine Daigle.

Pots gourmands

Près de cinq ans plus tard, l’entreprise propose bien plus que de la relish et des concombres marinés. On parle de betteraves, de confitures et plus encore ! Pour chaque produit, plus de 80 % de sa composition provient directement de l’entreprise.

Parmi les incontournables, notons les fèves marinées épicées. Composées majoritairement de fèves jaunes, ces fèves, craquantes et savoureuses, sont idéales pour agrémenter un classique Bloody Caesar. Les clients font le détour pour mettre la main sur un pot.

Il en va de même pour le pot d’herbes salées. Fait à partir de poireaux, de persil et de carottes (pour ne pas dévoiler la recette au complet !), ce pot sera votre fidèle compagnon en cuisine pour assaisonner vos soupes, marinades et même vos pommes de terre. Vous voudrez en mettre partout !

Et bien sûr, comme l’avait prédit Fred la marmotte, le printemps a mis un bon moment avant de pointer le bout de son nez, et cette situation n’est pas sans répercussion sur les champs.

L’arrivée tardive des petits fruits a retardé la production des confitures. Soyez patients, elles arriveront bientôt !

Du succès et des compliments

Forte de son succès, Karine Daigle a su développer un réseau et aujourd’hui, ses produits se retrouvent dans un peu plus de trente épiceries fines partout dans la province.

« Un des plus beaux compliments que je peux recevoir, c’est lorsqu’on me dit que ça goûte comme ceux de leur grand-mère. C’est valorisant et ça motive à continuer », conclut Karine Daigle, qui a déjà reçu les compliments de belle-maman Diane et qui sait mettre savoureusement en valeur l’adage : « de la terre à la table ».

► Site web : complimentsdebellemaman.com