Déjà 5000 kilomètres de parcourus

L’impressionnant athlète Jimmy Pelletier et son équipe de cyclistes sont sur la route depuis le 7 mai dernier pour traverser le Canada et ont parcouru 5 000 km jusqu’à présent.

Toute une dose d’énergie attend Jimmy Pelletier pour une petite portion de son aventure au Québec. En effet, aujourd’hui, Jimmy rejoindra les 80 cyclistes de la Randonnée Jimmy Pelletier à Saint-Jean-sur-Richelieu. Organisé depuis maintenant 5 ans, cet événement se déroule durant 5 jours pour un parcours de 650 km. Jimmy et son équipe passeront par le Patro Roc-Amadour le 1er juillet, prendront une journée de congé le lendemain, puis repartiront pour le sprint final vers Halifax.

Les 60 ans de Gentec

Photo courtoisie

Gentec, l’un des premiers maillons industriels à Québec (siège social sur la rue Dalton), qui conçoit et fabrique des solutions et produits sur mesure, dans le domaine de l’électronique de haute technologie, de puissance et de la gestion d’énergie depuis 1959, célèbre cette année ses 60 ans de services en investissant 1 500 000 $ dans une nouvelle chaîne de montage robotisée. Cet ajout lui permettra d’augmenter sa capacité et son efficacité de production pour répondre aux besoins croissants d’une clientèle œuvrant dans des marchés hautement technologiques et de plus en plus compétitifs, et de conserver sa position de chef de file dans le domaine. Gentec a conclu en 2018 une entente de 75 millions $ sur 15 ans avec Hydro-Québec, soit le plus important contrat dans l’histoire de la compagnie. Sur la photo, de gauche à droite : Yanick Vallières (RBC), François Giroux, président de Gentec, Guy St-Pierre, vice-président exécutif, Gilles Hébert, directeur administratif et financier, et Lucie Angers, directrice du développement d’affaires chez Gentec.

Fondation Madeli-Aide

Photo courtoisie

Les très prisés soupers-homard de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation, tenus à bord du CTMA Vacancier, les 12 juin (Québec) et 13 juin (Montréal), ont réuni plus de 1000 invités ayant à cœur la réussite et la persévérance scolaires des jeunes des Îles-de-la-Madeleine. L’événement 2019 a permis de remettre 230 000 $ à la Fondation administrée par des Madelinots d’origine qui habitent les régions de Montréal et de Québec et qui serviront à promouvoir les études et soutenir la réussite et la persévérance scolaires. De gauche à droite : Claudia Delaney, directrice des communications, CTMA, Roxanne Hutton, ancienne boursière, Line Cormier, présidente de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation, Brigitte Aucoin, DG de la Commission scolaire des Îles, Marie-Huguette Cormier, Mouvement Desjardins, membre du Cabinet de campagne, et Steeve Leblanc, capitaine du CTMA Vacancier.

Des hommes forts Photo courtoisie

Deux athlètes de la Beauce se sont démarqués aux championnats mondiaux de dynamophilie qui se tenaient à Helsingborg en Suède du 3 au 15 juin. Tout d’abord dans la catégorie des Masters (1) 66 kg et moins, Jean-Sébastien Rhéaume a remporté la médaille d’or au « squat » et au « bench » et la médaille de bronze au « deadlift » lui procurant la 2e place et la médaille d’argent au total. Pour sa part Bernard Vachon a aussi remporté l’or au « squat » (avec un nouveau record du monde de 207 kg) et aussi au « deadlift ». Il a aussi récolté la médaille d’argent au total dans la catégorie Master 74 kg et moins. Sur la photo, de gauche à droite : Bernard Vachon, leur entraîneur Dave Roy et Jean-Sébastien Rhéaume.

