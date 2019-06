Des conseils pour déménager sans se blesser à l'approche du 1er juillet

Alors que des milliers de Québécois s’apprêtent à déménager, l'Association des chiropraticiens du Québec (ACQ) donne des conseils pour éviter les blessures telles que les entorses lombaires, les étirements musculaires ou encore l’apparition de courbatures.

Selon l’ACQ, près d’un Québécois sur cinq se serait déjà blessé lors d'un déménagement: «Il y a d'ailleurs recrudescence de patients qui consultent en chiropratique chaque année début juillet pour des entorses lombaires, des hernies discales, des lombalgies, des étirements musculaires ou des courbatures».

Ainsi, faire des grosses boîtes pour en avoir moins à déménager et soulever les gros morceaux tout seul sont de très mauvaises idées. Tourner seulement le haut du corps et pencher le dos en gardant les genoux droits pour soulever et déposer les boîtes font également partie des erreurs les plus fréquentes en période de déménagement.

Voici les conseils de l’ACQ pour éviter les blessures:

Avant le déménagement

Utilisez des boîtes de taille moyenne ou petite et évitez de les surcharger

Déposez vos boîtes sur une surface à la hauteur des hanches pour les remplir

Répartissez bien le contenu de vos boîtes afin de bien équilibrer leur poids

Choisissez des boîtes munies de poignées, si possible

Invitez famille et amis pour vous donner un coup de main

Échauffez-vous avant de commencer à déplacer le contenu de votre résidence

Pendant

Penchez-vous en pliant les genoux et en gardant le dos droit

Soulevez votre charge en utilisant la force de vos jambes

Gardez la charge près de votre corps pour diminuer la tension sur les muscles et les articulations

Évitez les torsions du haut du corps quand vous déposez une boîte. Pivotez plutôt avec les pieds

Demandez de l'aide pour soulever les charges lourdes

Utilisez des courroies de levage ou un «diable» si besoin

Prenez des pauses régulièrement et hydratez-vous

Après