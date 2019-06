Drouin entend perdre... du poids

VICTORIAVILLE | Avant de partir pour les vacances estivales, Jonathan Drouin avait promis de travailler fort pour éviter de revivre une fin de saison aussi frustrante que la dernière. Deux mois et demi plus tard, l’attaquant du Canadien a tenu promesse.

« Les trois premiers quarts de ma saison ont été bons, mais j’ai connu un dernier droit de 20 matchs un peu plus difficile. Il fallait comprendre pourquoi c’est arrivé pour ne pas que ça arrive l’an prochain, a déclaré Drouin, invité au tournoi de golf de Phillip Danault. Alors, j’ai regardé beaucoup de vidéos de cette portion de la saison avec Dominique (Ducharme, l’entraîneur adjoint du Canadien). »

L’attaquant de 24 ans assure que l’aspect mental n’y était pour rien. Pas plus que l’aspect physique.

« Je veux redevenir plus léger. Comme je l’étais à 18-19 ans. Ça me permettrait de prendre un peu de vitesse. Il y a quelques années, je pensais principalement à prendre du poids. Mais la ligue a changé, elle est plus rapide. Il faut que je revienne un peu là-dedans », a-t-il expliqué.