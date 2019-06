POULIN, Suzanne Chabot



Est décédée le 20 mai 2019 à 19h55 à l'Hôtel-Dieu de Québec, à l'âge de 84, Suzanne Chabot (épouse de feu Raymond Poulin), fille de feu Alphonse Chabot et de feu Marie-Berthe Corriveau, née à Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland. Elle demeurait à Charlesbourg.Elle laisse dans le deuil ses fils: Luc Poulin (Vy Le Tuong), Rémy-Noël Poulin (Yvan Larouche), feu François Poulin, Bruno Poulin (Stéphanie Gauthier, Joanie Garant); son petit-fils Nicholas Poulin, de même que, Benoît Poulin (son fils par procuration); ses frères et sœurs, beau-frère et belles sœurs de la famille Chabot: Yolande (feu François-Xavier Houde), feu Lorette (feu Robert Gingras), feu Marthe (feu Fernand Villeneuve), Monique (feu Jean-Paul Houde), feu Thérèse (feu Rémi Carrier), feu Michel (feu Thérèse Hamel), feu Gérard (Solange Déry), Marie (feu Marcel Villeneuve, feu Jean-Guy Talbot), Alphonse (Louisette Marmen), Céline (feu Gilles Rondeau), Denis (Carmelle Lapointe), feu Claire (Régis Potvin, feu Yvan Lafleur) et de la famille Poulin: feu Gérard Poulin et Lucille Labrecque (ses beaux-parents), feu Janine (feu Jean-Charles Lacroix), Solange (Henri-Paul Dufour), Louisette (feu Paul-Émile Renaud), René (feu Thérèse Pouliot, feu Jeannine Tardif), Lorraine (feu Michel Plamondon), et Aline (Yves Fréchette). Elle laisse également dans le deuil plusieurs nièces, neveux, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et collègues des divers comités où elle était impliquée. La famille tient finalement à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec et plus particulièrement celui de l'unité des soins palliatifs pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale samedi 29 juin 2019, de 10h30 à 13h30.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Québec (fonds spécifique de soins palliatifs) 10 rue de l'Espinay, Québec PQ G1L 3L5, Téléphone : 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.