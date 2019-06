PÂQUET, Pauline Breton



À Québec, le 10 juin 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée paisiblement, madame Pauline Breton. Après une vie bien remplie d'amour et de multiples accomplissements, elle rejoint ses parents Lucienne Carette et Jules-Aimé Breton, son époux Maurice Pâquet et son fils Richard. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louise, René (Hélène Amyot), Claire (Louis McNicoll), Christine (Hildebrand Beaulieu), Sylvie (Michel Leclerc), Marcel (Nicole Trottier), Raymond (Édith Couture), France (Tim Schmeler) et Benoît (Johanne Martel); ses 18 petits-enfants, ses 19 arrière-petits-enfants et bientôt 21. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amies.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 28 juin 2019, de 19h à 21h.De 10h à 11h, la famille sera présente pour recevoir les condoléances. La famille remercie le personnel du Centre d'hébergement Saint-Augustin pour les soins prodigués à Pauline au cours des derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix.