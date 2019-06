Église Saint-Cœur-de-Marie: la démolition s'amorce

Les travaux de démolition de l’église Saint-Cœur-de-Marie s’amorcent ce matin sur la Grande Allée, à Québec.

Des travailleurs ont commencé à s’affairer très tôt dans la nacelle suspendue à environ 200 pieds dans les airs à démolir le toit du clocher.

Au cours des prochains jours, les travailleurs procéderont à la démolition du clocher, pierre par pierre. Les pierres seront jetées à l’intérieur du clocher. Des ouvriers ont procédé mercredi à l’ouverture des planchers à l’intérieur. L’infrastructure sera transformée en chute pour les matériaux.

L’objectif est de réduire le périmètre de sécurité, délimité par des blocs de béton. Ce périmètre empiète actuellement sur la Grande Allée, qui, rappelons-le, est très fréquentée durant la saison estivale, surtout avec l’ouverture prochaine du Festival d’été de Québec.

Photo Stevens LeBlanc

Chez les commerçants, on a très hâte que la rue se libère.

«Les gens vont cesser de croire que la rue est barrée, alors que ce n’est pas le cas. Elle est toujours ouverte. C’est pour l’image que ça donne, aussi. On a vraiment hâte de voir des clients potentiels venir dans nos commerces», a mentionné Jean-Philippe Lessard, du restaurant Cosmos, sur Grande Allée, en faisant référence au projet immobilier qui doit éventuellement être érigé sur le site.

Si la date du 4 juillet avait d'abord été avancée pour le dégagement de la rue, le directeur des opérations de Groupe Lessard, Loïc Lessard, parlait plutôt hier du 8 juillet comme étant une date plus réaliste pour redonner l’artère aux touristes et à la population. Plusieurs personnalités politiques ont réagi hier à cette démolition.

«C’est une très mauvaise nouvelle, parce que c’est le derby de démolition qui commence. On va avoir le marché du Vieux-Port, en prime, avec cela. C’est aussi 10 ans d’inaction que l’on constate. Le temps a fait son œuvre et on arrive à une situation où, malgré les promesses, malgré les intentions, malgré les délais, la Ville laisse partir ce joyau, et on est tous perdants», a réagi Jean Rousseau, conseiller de Démocratie Québec.

L’ensemble des travaux doit être terminé au plus tard à la fin du mois d’octobre.