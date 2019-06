LATULIPPE, Diane



À l'Hôtel-Dieu, le 3 juin 2019, à l'âge de 69 ans et 7 mois, est décédée dame Diane Latulippe, conjointe de monsieur Jean Auger, fille de feu monsieur Raymond Latulippe et de feu dame Noëlla Dulude. Elle demeurait à Neuville. La famille recevra les condoléancesà compter de 12 h 30,La direction des funérailles a été confiée à laOutre son conjoint Jean, madame Latulippe laisse dans le deuil ses enfants: Geneviève Daigle (Patrick Thibodeau), Raymond-Guy Daigle (Sabrina Rouleau) et Jean-Christophe Daigle (Amélie Brouillet); ses petits-enfants: Joshua Little, Arianne Daigle, Cédrick et Chanel Vachon et leur mère Claudia Vachon, Sharlie et Félix Daigle et leur mère Anne-Christine Gagné, Maxim et Charles Daigle; le père de ses enfants Guy Daigle; les enfants de son conjoint: Christian, Jean-François et Manon; ses frères et sœurs: Jean-Guy, Ginette, Michel (Yannick Huqueleux), Raymonde (Yves Cadieux) et Réal; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Auger: Monique, Louisette (Maurice Bertrand), Madeleine (Jacques Galichand), feu Pierrette (Jean-Paul Thibodeau), Claude (Claudette Beauchemin), Micheline (Eddy Julien), Marc, Benoît (Diane Cossette), Hélène (René Trudel) et Marielle (Gary Poirier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, spécialement Mélissa Latulippe (David Caron) et leurs enfants: Félix, Léane et Jérémy ainsi que cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 4e étage de l'Hôtel-Dieu pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5 et/ou à la Société de l'arthrite, 1275, chemin Ste-Foy, Bureau 125 A, Québec (Québec) G1S 4S5. Des formulaires seront disponibles à l'église.