LÉVESQUE, Délano



Entouré de l'amour de ses proches, est décédé le 6 juin 2019, à l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, à l'âge de 69 ans et 5 mois, M. Délano Lévesque, fils de feu Mme Florence Lynch et de feu M. Philippe Lévesque. Au décès de sa mère, alors à peine âgé de 4 ans, il fut accueilli par ses parrain et marraine, feu Noëlla Courcy et feu Laurent Lévesque avec qui il a grandi. Il demeurait à Saint-Pacôme, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 12 h à 14 h., suivie de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ceux pour qui il était le frère: Lisette (Éloy Soucy), Monique (feu Denis Laboissonnière), Diane, feu Nicole (feu André Paquet), Jean-Louis (Françoise Sirois), Jean-Pierre (Nicole Thiboutot), Jean-Guy (Ginette Gauthier). Sont aussi touchés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Raymond et Aline de la Résidence du Vieux Moulin, pour leur dévouement; le Dr Normand Gervais et Esther, pour leur grande disponibilité de même que le personnel de l'hôpital Notre-Dame de Fatima, de La Pocatière. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à Épilepsie section de Québec, 1411, boulevard Père-Lelièvre, Québec (Québec) G1M 1N7 ou à la Fondation André-Côté, 100, 4e Avenue, bureau 180, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la