Front commun contre le nouvel aérodrome

Des citoyens de Saint-Roch-de-l’Achigan et des élus de Lanaudière montent au front contre le nouveau projet d’aérodrome, en remplacement de celui qui devait être construit à Mascouche.

« Saint-Roch, c’est tranquille, c’est une belle place et on n’a pas besoin d’un projet qui va faire du bruit », affirme Line Casaubon, une résidente de la municipalité de plus de 5000 âmes depuis 30 ans.

Elle possède une terre avec son mari à 1200 pieds du terrain où l’aérodrome doit être construit, soit du côté ouest de l’autoroute 25, en face du magasin de meubles JC Perreault.

« Je suis venu m’installer à Saint-Roch pour la tranquillité. C’est un projet insensé et les citoyens de Saint-Roch sont en beau fusil », dit, scandalisé, Sébastien Marcil, qui habite là depuis deux ans.

Appuis politiques

Au début du mois, Le Journal publiait que l’OBNL Aérodrome Saint-Roch-de-l’Achigan, anciennement connu sous le nom de la Corporation de l’aéroport de Mascouche, achèterait un terrain dans cette municipalité pour le projet.

La saga concernant la relocalisation de l’aéroport de Mascouche durait depuis 2016. Le projet avait donné lieu à un bras de fer juridique entre la Ville et la Corporation entourant les autorisations nécessaires à la faisabilité du projet. Un règlement de 3,1 millions $ a finalement eu lieu le 14 mai dernier.

Les résidents de Saint-Roch-de-l’Achigan, qui étaient plus de 500 le 20 juin dernier au conseil municipal pour écouter le promoteur, dont le projet prévoit 175 aéronefs, trois écoles de pilotage et 75 hangars, ont l’appui des politiciens de la région.

Le préfet de la MRC Montcalm, Pierre La Salle, déplore l’hermétisme des consultations publiques qui se terminent le 3 août.

« La consultation est surtout faite auprès de ceux qui s’occupent d’aménagement du territoire et auprès d’opérateurs d’aéroports, mentionne-t-il. La consultation publique n’est pas si publique que ça. »

En cours d’analyse

Le député caquiste de Rousseau, Louis-Charles Thouin, appuie également les citoyens de Saint-Roch-de-l’Achigan.

« Le provincial n’est pas consulté non plus, dit M. Thouin. J’ai constaté la vive opposition à ce projet et on va voir comment on peut intervenir pour influencer la décision du fédéral. »

Transports Canada confirme de son côté avoir reçu la documentation réglementaire relative au développement d’un nouvel aérodrome dans la municipalité.

Celle-ci est actuellement en cours d’analyse.

► Une manifestation contre le projet d’aérodrome est prévue le 11 juillet en face de l’hôtel de ville de Saint-Roch-de-l’Achigan.