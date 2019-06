Harcèlement et intimidation envers les personnes âgées

Je suis d’accord avec Caro qui, récemment, vous parlait de l’intimidation et du harcèlement envers les personnes âgées. J’ai 73 ans et toute ma vie, j’en ai été victime. Ça a commencé à l’école alors que j’avais à peine 11 ans. Je suis une personne solitaire, discrète et respectueuse de tout le monde, même des personnes qui m’insultent. Comme j’étais toujours une des deux premières de la classe et que j’excellais en français, j’étais toujours celle qui remontait la note du groupe, même si les autres ne se gênaient pas pour me bousculer ou me frapper dès qu’elles en avaient l’occasion.

Tout a changé à partir du moment où je suis allée à l’école anglaise. Très vite, je fus acceptée de mes compagnes, car le respect envers les autres était une priorité dans cette école. Habitant sur la Côte-Nord, je me suis mise à rêver de partir étudier à Québec. Ma mère a vite étouffé ce rêve, ce qui fait que je ne suis venue vivre à Québec qu’à l’âge de 60 ans.

J’en arrive au cœur de mon propos. J’habite en HLM parce que je n’ai plus d’argent, après avoir été fraudée par mon ex-mari et ma fille qui ont abusé de ma vulnérabilité. Là où j’habite, sur les 49 locataires à qui j’ai rendu service, il n’y en a aucun qui est correct avec moi. Certains ont même procédé à du vandalisme dans mon logement.

J’habite le 5e étage depuis plus de 10 ans et une dame qui ne m’aime pas me fait vivre l’enfer. J’ai porté plainte à l’Office municipal d’habitation et on m’a suggéré de chercher à m’entendre avec elle. Comme si c’était moi qui faisais le trouble. J’ai refusé de faire cet effort en leur disant que c’est à elle de s’excuser, pas à moi.

La seule manière de la faire taire quand elle vient se poster devant ma porte pour jaser bruyamment avec d’autres locataires, c’est de faire pareil devant la sienne, un peu plus tard dans la journée. Je vous dis que ça lui cloue le bec. Autrement dit, plus je me venge pour lui faire la leçon, moins elle me harcèle.

Anonyme