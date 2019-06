Le conjoint de l’ancienne députée Denise Trudel admet certaines relations «consensuelles»

Ce n’est pas un complot, mais des témoignages « crédibles » qu’ont faits les présumées victimes de Christian Girard, le conjoint de l’ex-députée caquiste Denise Trudel, pour dénoncer des agressions sexuelles qu’elles auraient vécues, plaide la couronne.

Toujours soutenu par l’ex-élue Denise Trudel, son conjoint, Christian Girard, fait face à de multiples accusations d’agression sexuelle, sodomie et attentat à la pudeur pour des gestes commis entre 1972 et 2004. Les sept victimes, tous des hommes, sont des membres de l’entourage du couple.

Mensonges

Après plusieurs jours de procès, les parties en étaient à l’étape des plaidoiries pour convaincre le juge Hubert Couture de la crédibilité ou non des différents témoins. L’ex-politicienne Denise Trudel a témoigné en faveur de l’accusé, livrant ce que le procureur Michel Bérubé a appelé une « histoire apprise par cœur ».

Pour sa part, Christian Girard a avoué avoir eu des relations homosexuelles extra-conjugales avec trois des victimes. Celles-ci étaient cependant consensuelles, a témoigné l’homme de 65 ans.

« L’accusé a menti à sa femme toute sa vie » à propos de ses relations homosexuelles extra-conjugales a dit Me Bérubé. « Je pense qu’il peut vous mentir aussi, M. le juge. »

« Complot »

La défense a fait valoir qu’il s’agissait plutôt d’un « complot » à la suite d’un souper survenu en mai 2015 où une des victimes aurait « craché le morceau ». La défense estime qu’il est impossible que les victimes, des hommes parfois plus costauds que l’accusé, aient « figé » lors des dizaines d’agressions relatées par ceux-ci.

« C’est exactement ça, être sous l’emprise, même si on est plus fort, on se laisse faire », a plaidé Me Bérubé. Christian Girard, un homme qui réussissait bien en affaires, était vu comme un homme « influent », « drôle » et « généreux ». Il connaîtra sa sentence en octobre.