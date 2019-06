Le «deal» de la mairesse

La mairesse Valérie Plante a réussi tout un tour de force et démontré qu’on pouvait faire de la politique autrement.

Régis Labeaume a rarement l’habitude de s’effacer devant un autre élu, mais c’est ce qu’il a fait volontiers pour laisser manœuvrer Valérie Plante relativement au financement du tramway de Québec. Il a eu raison. Maintenant, clairement, il lui en doit une.

Très calmement, Valérie Plante a affirmé dès le départ qu’il n’était pas question pour elle de laisser aller des fonds destinés au transport en commun à Montréal. Pas de coups de gueule, pas de hauts cris. Elle a gardé le focus, donné une leçon à ceux qui jouent les matamores, en plus de faire vibrer la fibre féministe de tous ceux et celles qui souhaitent plus de femmes en politique.

« Il faut que ça soit un très bon deal », avait lancé Mme Plante tout sourire, quand M. Legault avait évoqué la possibilité de boucler le financement du tramway de Québec grâce aux fonds destinés aux infrastructures de Montréal.

Une seule rivalité

Peu de gens auraient pu prédire que Valérie Plante aurait gain de cause pour la réalisation de sa ligne rose. Elle a su se montrer persuasive. Depuis le début, François Legault n’a jamais manifesté beaucoup d’ouverture envers le projet, qu’il jugeait trop coûteux.

Puis, personne n’avait trop pris la mairesse de Montréal au sérieux lorsqu’elle avait affirmé, lors d’une conférence à Québec en 2018, qu’elle aimerait aussi avoir un tramway pour la métropole. Et pourtant : une partie de sa ligne rose sera réalisée en mode tramway.

Valérie Plante avait par la suite prétendu qu’il s’agissait d’une blague, mais avait insisté sur l’importance de la mobilité durable. Elle avait aussi exposé que Québec et Montréal étaient complémentaires, et que la seule rivalité qui devrait exister entre les deux villes était sur le plan sportif.

Un maire discret

On se serait d’ailleurs attendu à ce que le maire de Québec saisisse l’occasion pour commenter à tout vent la bonne nouvelle, hier. Il a préféré attendre une confirmation officielle du premier ministre avant de crier victoire, lui qui a trop vu le gouvernement du Québec jouer à la roulette russe avec le projet.

Chat échaudé craint l’eau froide, dit-on. Dans les circonstances, on peut comprendre.