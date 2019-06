Les fontaines de la promenade à sec

Les populaires jeux d’eau de la promenade Samuel-De Champlain ne sont pas encore en fonction même si le mois de juillet est à nos portes.

La Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) est responsable de l’équipement du quai des Flots, l’une des stations très fréquentées de la promenade, le long du boulevard Champlain, près de la côte de Sillery.

Normalement, les jets d’eau qui font la joie des petits depuis l’ouverture de la promenade en 2008 entrent en fonction en juin, confirme la CCNQ. Même chose pour les jets de brume à la station voisine.

Or, ils sont toujours à sec et le mois tire maintenant à sa fin. Les températures des derniers jours ont aussi été suffisamment clémentes pour procéder à l’ouverture.

Fin de contrat

À la CCNQ, Lysanne Marois-Ouellet a été chargée de répondre aux questions du Journal pendant la période de flottement entre le départ de la porte-parole Valérie Lesage et l’arrivée de sa successeure.

Elle explique que cette année, on était arrivé au terme d’un contrat de trois ans avec l’entreprise qui était chargée de l’entretien et du fonctionnement des fontaines, soit Soucy Aquatik.

Un premier appel d’offres pour « l’entretien des systèmes de brumisateurs et de jets d’eau des quais des Brumes et des Flots à la promenade Samuel-De Champlain » a été lancé en avril, puis annulé, car aucun soumissionnaire n’avait manifesté son intérêt au terme de la période de présentation des propositions, indique Mme Marois-Ouellet.

Deuxième appel d’offres

La CCNQ a donc lancé un avis d’intention le 30 mai, puis l’invitation formelle à soumissionner a ensuite été renouvelée telle quelle le 7 juin et se terminait hier en fin de journée.

La CCNQ n’était pas en mesure de dire déjà si des soumissionnaires s’étaient pointés cette fois-ci, mais assure que les jeux d’eau pourront probablement être mis en service « dans quelques jours ».

Chez Soucy Aquatik, le directeur général Olivier Godbout a répondu au Journal que son entreprise était intéressée par le contrat et avait soumis une proposition lors du second appel d’offres.

Le premier, explique-t-il, était passé sous le radar, et c’est la raison pour laquelle il n’avait pas levé la main. Il estime que quelques jours seraient nécessaires pour procéder à l’ouverture des fontaines si son entreprise obtenait le mandat.

Un peu plus loin vers l’est, à la place des Canotiers, les fontaines sont en fonction depuis le mois de mai, a confirmé Denis Mercier, de la Société Parc-Auto du Québec, qui est gestionnaire de l’endroit.