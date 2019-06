L’examen de math de 6e jugé trop difficile

Des enseignants lancent un véritable « cri du cœur » : l’examen de mathématique de sixième année était beaucoup plus long et plus difficile cette année, un verdict confirmé par une experte qui, comme les profs, s’explique mal ce qui justifie une telle épreuve à la fin du primaire.

« Cette année, c’était le comble », lance Évelyne Langlois, qui enseigne en sixième année dans une école de la Montérégie.

L’épreuve ministérielle de mathématique de sixième année comprend huit sections, qui s’échelonnent sur cinq jours à la mi-juin, pour un total d’une dizaine d’heures.

Cette année, le nombre d’étapes à franchir pour terminer l’examen était plus grand que dans l’épreuve de quatrième secondaire, a constaté Mélanie Tremblay, professeure en didactique des mathématiques à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).

« Le nombre d’étapes a royalement augmenté. Il me semble assez évident que les élèves ont dû manquer de temps pour les résoudre », affirme Mme Tremblay, qui déplore que les épreuves ministérielles deviennent des « éteignoirs » pour les élèves.

Les enseignantes avec qui Le Journal s’est entretenu le confirment. Dans les classes, le niveau d’anxiété a monté d’un cran, certains élèves ont craqué. Elles affirment être d’accord avec les évaluations, mais dénoncent la formule, jugée trop exigeante.

Des profs « indignés »

Il s’agit d’un avis partagé par plusieurs enseignants, qui se sentent « insultés » et « indignés », affirme Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ).

Cette épreuve ministérielle suscite une « levée de boucliers » chaque année, mais rien ne change, malgré les commentaires des enseignants, déplore-t-elle.

L’épreuve de juin 2019 est la goutte qui a fait déborder le vase, ajoute Mme Scalabrini, qui parle d’une « écœurantite aiguë » dans les rangs des enseignants de sixième année.

« Est-ce que l’examen sert à vérifier le niveau d’anxiété des élèves ou leurs apprentissages ? » lance-t-elle.

Proposition

La FSE-CSQ réclame la création d’un comité de travail afin que des changements soient mis en place dès l’an prochain.

Il a par ailleurs été impossible d’obtenir une réaction de la part du ministère de l’Éducation à ce sujet, mardi.