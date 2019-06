Ordre du Canada: Rémy Girard, Claude Raymond et Mitch Garber honorés

OTTAWA – Les comédiens Rémy Girard et Michel Dumont ainsi que l’homme d’affaires Mitch Garber sont parmi les personnalités québécoises qui recevront l’Ordre du Canada.

La gouverneure générale, Julie Payette, a annoncé jeudi par voie de communiqué 83 nouvelles nominations au sein de l'Ordre du Canada, visant à reconnaître ceux et celles qui ont apporté une contribution extraordinaire au pays.

Sur les nouvelles nominations, on note aussi la promotion de l’acteur Donald Sutherland, qui devient compagnons de l’Ordre, tout comme la chanteuse Buffy Sainte-Marie et la cinéaste Alanis Obomsawin.

Cette dernière a obtenu une promotion en raison de «son engagement durable, à titre de cinéaste de renom, envers la reconnaissance et la préservation de l'histoire et de la culture autochtones».

Parmi les nouvelles nominations, citons aussi celle des Québécois Fernand Dansereau, Renée April et Jean-Paul Grape qui deviennent membres de l’Ordre.

L’ex-lanceur des Expos de Montréal Claude Raymond a aussi été choisi comme membre «pour son rôle de premier plan dans le rayonnement du baseball au Québec, et pour ses décennies d'engagement communautaire».

Rémy Girard devient officier de l’Ordre du Canada en raison de «ses réalisations de comédien polyvalent au cinéma, à la télévision et au théâtre, en français comme an anglais, ainsi que pour son dévouement à des causes caritatives».

C’est aussi le cas de l’ex-commissaire aux langues officielles du Canada Graham Fraser, dont la contribution est saluée.

Depuis sa création en 1967, plus de 7000 Canadiens de tous les milieux ont été investis de l’Ordre du Canada. C’est au cours d'une cérémonie qui aura lieu à une date ultérieure que les récipiendaires dévoilées jeudi seront invités à recevoir leur insigne.