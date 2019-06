Passation familiale dans une caserne

Un capitaine du Service de protection contre l’incendie de Québec a vécu un moment spécial jeudi, travaillant son dernier quart de travail après une carrière de près de 32 ans, en compagnie de son fils, nouvellement embauché et prêt à prendre la relève.

C’est le regard rempli de fierté que père et fils ont reçu Le Journal à la caserne 5 pour le dernier jour de boulot du capitaine Martin Pouliot. Après avoir commencé sa carrière en 1988, l’expérimenté pompier passait le flambeau à ses équipiers, mais surtout à son fils Justin, embauché en avril dernier.

Et le directeur du service, Christian Paradis, a fait tout un cadeau à la famille en acceptant que le paternel lègue son numéro de matricule à son fils. « Ça me rend très fier de voir que le 478 n’est pas mort, qu’il va continuer avec le même nom de famille », confiait avec émotion Martin Pouliot, convaincu que son fils lui fera honneur.

« Je n’étais pas au courant ce matin quand le directeur me l’a donné. J’ai eu chaud en ouvrant la boîte. Il n’y a pas de mots, c’est beaucoup de fierté pour moi », ajoutait Justin, qui a baigné dans le milieu dès son plus jeune âge.

Tombé la marmite

En fait, il a tellement baigné dans ce monde qu’il n’a jamais hésité à suivre les traces de son père.

Photo Stevens Leblanc

« Quand j’étais jeune, j’avais toujours un scanneur ouvert à côté de moi et même en pleine nuit, ma mère et moi on venait le rejoindre sur les feux. Et j’étais toujours rendu dans la caserne à côtoyer les gars, à regarder les camions », se souvient le jeune pompier qui sera attitré à la caserne 15.

Pourtant, il a bien failli avoir un père policier plutôt que pompier. Martin Pouliot se rappelle très bien les difficultés à se faire embaucher à la fin des années 1980, si bien qu’il avait fait une technique policière avant de postuler comme pompier.

« Je devais rentrer à l’École nationale de police à Nicolet le 18 janvier 1988 et la Ville de Québec m’a appelé pour un emploi de pompier le 11 janvier », se rappelle en riant le capitaine, avouant que le métier qu’il a finalement pratiqué 31 ans et 5 mois avait toujours été son premier choix.

Difficile de partir

Se disant maintenant prêt pour la retraite malgré le fait qu’il adore toujours ce qu’il fait, Martin Pouliot anticipait le moment où il allait retirer son uniforme pour la dernière fois.

« Ça va être spécial de ne pas le remettre dans mon casier et de partir pour de bon. L’esprit de famille, la vie de caserne, ça va beaucoup me manquer », admet celui qui dit avoir été marqué au fil de sa carrière par diverses interventions.

Chacun des accidents mortels sur lesquels il est intervenu demeure gravé dans sa mémoire, tout comme la guerre des motards.

« Les Hells et les Rock Machines, quand ça tirait des cocktails Molotov partout, je n’oublierai pas ça. »