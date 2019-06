Stéphanie Bédard est célibataire et vous ne devinerez jamais qui est son coloc

Stéphanie Bédard s’est confiée au magazine La Semaine sur son célibat et son nouveau colocataire.

La chanteuse a assisté à la première de Mamma Mia accompagnée de son amie, Julie Massicotte. Son histoire d’amour avec le frère de Fred Pellerin, Nicolas, serait terminée. Ils ont été trois ans en couple.

Maintenant qu’elle est redevenue célibataire, elle a décidé de changer d’espace de vie!

«Je viens de déménager à Montréal. Mon nouveau coloc est Mathieu Gratton. Nous travaillons sur un projet ensemble.»

Eh oui, les deux artistes sont maintenant colocs et on espère connaître plus de détails sur leur projet commun.

