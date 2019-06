Trois mille fans comblés

Le Festival international de jazz de Montréal s’est ouvert de belle façon grâce à Norah Jones jeudi soir. Très en voix, la chanteuse a envoûté une salle Wilfrid-Pelletier aussi pleine que subjuguée, pendue à ses lèvres.

La fébrilité était palpable dans le hall de la Place des arts, bien avant que le spectacle ne débute, où près de 3000 spectateurs attendaient patiemment de prendre place dans la salle auprès de leur idole.

Le public montréalais était visiblement heureux de renouer avec la chanteuse new-yorkaise ; Montréal ayant été absente de sa dernière tournée, il y a plusieurs années que les fans attendaient ces retrouvailles.

« Bonsoir mes amis ! »

À peine montée sur scène, Norah Jones a ainsi eu droit à un tonnerre d’applaudissements, bruyamment soutenu par des cris et sifflements enjoués. Un simple « Bonsoir mes amis ! » lancé par la chanteuse dans un français impeccable, a à lui seul suscité une réaction monstre en début de soirée. Oui, les fans étaient clairement gagnés d’avance. Mais les 100 minutes qui ont suivi leur ont donné raison.

Dès les premières notes de Just a Little Bit, servi en introduction, une communion parfaite s’est installée entre Norah Jones et son fans. Et ce lien unissant la chanteuse et son public n’a jamais défailli tout au long du tour de chant particulièrement impeccable présenté jeudi soir.

Installée confortablement derrière son piano, puis armée de sa guitare, Norah Jones a enfilé les titres pratiquement sans relâche, puisant autant dans son dernier album, Begin Again lancé en avril dernier, que dans les incontournables de son répertoire.

Évidemment, ce sont les Come Away With Me et Don’t Know Why qui ont été accueillis avec le plus d’enthousiasme. Une courte incursion dans le country avec son délicieux Don’t Know What It Means emprunté à la formation américaine Puss n Boots, et son irrésistible Sunrise ont également fait mouche auprès des fans.

C’est toutefois Travelin’ On, servie en formule piano et voix, qui nous aura le plus marqués. Seule sur scène, baignée d’une lumière blanche immaculée, Norah Jones nous est apparue au sommet de son art, incarnant toute la grâce et la sensibilité qu’on lui connaît.

Ambiance feutrée

En seule guise de décor, un rideau drapant l’arrière-scène servait de canevas aux faisceaux lumineux colorés les balayant, créant des atmosphères feutrées changeantes, parfaitement à l’image du répertoire de Norah Jones.

La chanteuse s’est toutefois faite avare de commentaires ou anecdotes, limitant au strict minimum ses interventions entre chacune de ses chansons. N’empêche, on a senti Norah Jones absolument charmante et attachante, ne serait-ce que lorsqu’elle a lancé un « Désolé, je ne connais pas de blagues en français » en tentant de meubler le silence alors qu’elle accordait sa guitare en milieu de soirée.

► Le Festival de jazz de Montréal se poursuit jusqu’au 6 juillet.