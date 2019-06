MERCIER, Louisette Corbin



Au Centre d'hébergement Villa Alphonse Bonenfant, le 20 juin 2019, à l'âge de 81 ans et 3 mois, est décédée dame Louisette Corbin, épouse de feu Denis Mercier. Fille de feu monsieur Arthur Corbin et de feu dame Julienne Latour. Elle demeurait à Château-Richer.où la famille recevra les condoléances à compter de 14h. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux feu Denis Mercier; son fils: Gino (Suzie Lessard et ses enfants: Jean-François (Laurie) et Sébastien); ses frères et sœurs: feu Céline (feu Marcel Therrien), feu Charles (Claire Dorais), feu Raymond (feu Pierrette Gingras), feu Denise (feu Maurice Goulet), Ginette (Jean-Guy Shink) et feu Lisette (feu Aurèle Mcken); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Mercier: feu Marguerite (feu Edgar Tremblay), feu Athanase (feu Anne-Marie Gravel), feu Lionel, feu Gaston (feu Jeanne-Éva Paré), feu Yvon, Jean-Paul (Germaine Leclerc), feu Félix (JeannineTherrien) et feu Lucien (feu Annette Barrette et Guy. La famille tient à remercier le personnel du 1er étage de la Villa Alphonse Bonenfant pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, ave. Belvédère bureau 305 Québec. Qc. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la