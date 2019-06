Bal de finissants pour Jade

« Le temps passe vite ». C’est le constat que fait Mario Tessier, alors que sa fille Jade a célébré la fin de ses études secondaires avec son très attendu bal, la semaine dernière. Et pour l’occasion, l’adolescente a fait cavalier seul, au plus grand plaisir de son père.

« Elle n’était pas accompagnée à son bal et j’étais très heureux de ça », lance l’humoriste en riant, croisé au spectacle Le soleil emmène au soleil, à Sainte-Thérèse.

Reprenant son sérieux, il avoue tout de même avoir été particulièrement ému en voyant sa fille de 16 ans enfiler sa robe de bal.

« Elle était magnifique. Je capotais ! Cette semaine-là, elle a reçu son album de finissants et on avait juxtaposé deux photos : elle en secondaire 2 et la photo de graduation. J’ai pleuré ma vie ! C’est comme si tu vois ta vie défiler devant tes yeux. Je me disais qu’elle n’était plus mon petit bébé... », révèle-t-il.