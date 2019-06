D'AMOURS, Gratien



Au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, le 25 juin 2019, est décédé à l'âge de 74 ans et 5 mois, monsieur Gratien D'Amours, époux de dame Lucie Pelletier, demeurant à Trois-Pistoles, fils de feu Monsieur Émile D'Amours et de feu dame Imelda Lavoie. Il laisse dans le deuil son épouse Lucie; ses enfants: Sylvie (Pascal Lévesque), Isabelle (Benoit Lapierre) et Michel; ses petits-enfants: Alexia Lévesque (Antoine Dubé), Gabriella Lévesque (Félix Gauvin), Francis Plante, Alexandre Plante, Josiane Plante, Fanny D'Amours et Jade D'Amours; sa belle-mère dame Cécile Jean (feu Jean-Baptiste Pelletier), ses sœurs et ses frères ainsi que tous les membres des familles D'Amours et Pelletier. La famille recevra les condoléances dimanche, le 30 juin 2019 de 19h à 21h30 à laet de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laLundi, jour des funérailles, la Résidence funéraire ouvrira à 9h. La famille suggère de faire des dons à la Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique du Québec (S.L.A.), formulaires disponibles à la Résidence funéraire.