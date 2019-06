Classique Rocket Mortgage: Nate Lashley toujours en tête

Nate Lashley a conservé les commandes de la Classique Rocket Mortgage, vendredi, à Detroit, en réalisant une deuxième ronde de 67 (-5).

L’Américain a réussi six oiselets et commis un seul boguey, au 11e trou. Avec un cumulatif de 130 (-14), il devance par un coup son compatriote Cameron Champ. Ce dernier a connu une excellente journée, qu’il a bouclée avec une carte de 65 (-7).

L’Américain de 24 ans a calé six oiselets et un aigle sur le neuf d’aller. La deuxième moitié du parcours a été un peu plus compliquée pour Champ, qui a enregistré deux bogueys et un oiselet.

Charles Howell III pointe quant à lui au troisième rang, à deux coups de la tête.

Du côté des Canadiens, Mackenzie Hughes a reculé au 21e rang après avoir joué une deuxième ronde de 70 (-2). Il accuse maintenant six coups de retard sur le meneur.

Roger Sloan et Nick Taylor sont à égalité au 44e rang, à -6.

Pour leur part, Mike Weir, Ben Silverman, Adam Svensson et Corey Connors n’ont pu se qualifier pour les rondes de la fin de semaine.

Stricker seul en tête

Du côté du circuit des Champions de la PGA, l’Américain Steve Stricker est maintenant seul en tête du classement de l'Omnium senior des États-Unis après avoir réussi une deuxième ronde de 64 (-6) à Notre Dame, en Indiana.

L’Américain a réussi six oiselets à sa deuxième sortie. Après 36 trous, il n’a commis qu’un seul boguey. Stricker présente un pointage cumulatif de 126 (-14) et possède deux coups d’avance sur son plus proche poursuivant, son compatriote Jerry Kelly. Ce dernier a également enregistré une deuxième ronde de 64 (-6).

Comeneur à l’issue de la première ronde, David Toms a reculé au troisième rang après avoir joué 67 (-3) vendredi. Il n’est toutefois qu’à trois coups de la tête.

Seul Canadien en lice, Stephen Ames est passé du 43e au 16e rang en rapportant une carte de 67 (-3) au terme de la deuxième ronde. Le Britanno-Colombien accuse trois coups de retard sur Stricker.

Lent départ pour Henderson

Enfin, du côté de la LPGA, Brooke M. Henderson n’a pas eu le départ escompté au Championnat Walmart NW Arkansas, vendredi, à Rogers. La Canadienne de 21 ans a enregistré une première ronde de 69 (-2), ce qui l’a reléguée provisoirement au 55e rang.

Henderson a sept coups de retard sur la Sud-Coréenne Inbee Park, qui s’est installée au sommet du classement grâce à une première sortie de 62 (-9).

L’Américaine Paula Creamer, la Thailandaise Sherman Santiwiwatthanaphong et l’Espagnole Carlota Ciganda se partagent le deuxième rang, à -8.

L’Albertaine Jaclyn Lee a conclu avec un pointage de 72 (+1) tandis que l’Ontarienne Brittany Marchand a terminé deux coups au-dessus de la normale de 71.