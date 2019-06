Congrès des cimetières chrétiens

Du 29 au 31 mai derniers, la Compagnie du cimetière Saint-Charles était l’hôte du 32e congrès annuel de l’Association des cimetières chrétiens du Québec, lequel se déroulait sous le thème Une synergie capitale! À cette occasion, plus de 200 personnes se sont réunies à l’Hôtel Le Concorde. Josée Masson, de l’organisme Deuil-Jeunesse, Luce Des Aulniers, professeure émérite à l’UQAM, Louis Quimper, de Planidesign, et Nathalie Champagne, du cimetière Mont-Marie, sont venus entretenir les participants de plusieurs sujets, du deuil et des rituels funéraires à la planification de l’aménagement et aux tendances du milieu funéraire. Une quarantaine d’exposants étaient également sur place.

Photo courtoisie