Des ressources additionnelles surtout pour la DPJ

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale va créer 273 nouveaux postes principalement auprès des directions jeunesse, dont la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), afin de subvenir aux besoins de plus en plus criants.

Tout le Québec a encore en mémoire l’histoire horrible de la fillette de Granby dont le cas est passé à travers les mailles de la DPJ. Dans la Capitale-Nationale, où les signalements ont augmenté de 4,2 % l’année dernière, on vient d’allouer des ressources supplémentaires aux directions jeunesse pour permettre aux intervenants de mieux faire leur travail.

« Je ne crois pas que ce soit en réaction avec cet événement puisque les budgets ont été octroyés pour desservir plusieurs clientèles qui avaient des besoins. C’était déjà dans la mire du gouvernement », a affirmé France Goudreault, directrice des ressources humaines et des communications pour le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Réduire le nombre de dossiers

Dans les directions jeunesse, une centaine de postes s’ajouteront aux effectifs. La confirmation est arrivée en mai par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

« Il y avait de nombreux besoins depuis plusieurs mois, voire quelques années. L’an dernier, le CIUSSS a ajouté 60 personnes en surplus à même ses budgets pour répondre aux nombreux besoins de la clientèle. En annonçant ces nouveaux investissements, on pourra afficher des postes et confirmer des personnes dans leur poste actuel. Ça fait vraiment une différence », a-t-elle ajouté.

Les nouveaux budgets permettront l’embauche d’éducateurs, de travailleurs sociaux, d’agents de relations humaines et de techniciens en assistance sociale. L’an dernier, la DPJ de la Capitale-Nationale a reçu 9434 signalements principalement pour des risques sérieux de sévices et de négligence.

Selon la directrice, ces sommes serviront à stabiliser les équipes et à réduire la charge de travail pour les intervenants.

« Le nombre de clients par professionnel était évidemment trop élevé. Les nouveaux postes vont contribuer à réduire la charge des intervenants », a mentionné Mme Goudreault.

D’autres ressources

Le processus d’embauche est en cours. D’autres ressources seront aussi embauchées pour soutenir les services offerts aux personnes atteintes de déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l’autisme. Dans ce cas-là, on parle également d’une centaine de nouveaux postes.

« C’est vraiment une bonne nouvelle, notamment pour les personnes souffrant du trouble du spectre de l’autisme où c’était difficile de desservir cette clientèle à cause des listes d’attente. »

Finalement, du personnel additionnel sera aussi embauché pour travailler dans les Centres d’hébergement et de soins de longue durée. Près de 75 % des effectifs seront constitués d’infirmières et d’infirmières auxiliaires, mais on ajoutera aussi des professionnels pour soutenir les équipes dans les plans d’intervention.

« Nous avons 17 500 employés (...) Donc, c’est 273 nouveaux postes. Ça semble peu par rapport à l’ensemble, mais ce sont des secteurs où on avait des besoins importants à combler », a terminé Mme Goudreault.