TADOUSSAC | Après le hip-hop explosif de Loco Locass jeudi, les festivaliers de Tadoussac ont eu droit à des retrouvailles tout autres vendredi. Le party cajun de Zachary Richard, qui s’est avéré à la fois drôle, poétique et dansant, s’inscrira sans doute comme un moment marquant de cette 36e édition.

Loco Locass et Zachary Richard sont peut-être musicalement incomparables, mais ils portent en eux le même message. Ardents défenseurs de la langue française et militants culturels, ils martèlent leurs réflexions sur le métissage et l’identité, et en ce sens, les deux premières soirées du Festival de la chanson de Tadoussac étaient porteuses d’un même message fort.

Après avoir été cinq ans sans fouler une scène québécoise, Zachary Richard renoue avec nos planches depuis le printemps passé avec une formule intimiste en duo, mais pas moins festive pour autant. Le multi-instrumentiste Francis Covan, qui alterne entre le violon et l’accordéon, vient soutenir les sonorités zydeco et cajuns des pièces du chanteur de 68 ans, apportant tout ce qu’il faut pour taper du pied.

Toujours aussi robuste derrière sa guitare, Zachary Richard a provoqué de nombreux moments de communion avec le public, vendredi soir, racontant entre les pièces, comme il a l’habitude de le faire, sa Louisiane natale.

La salle, bien pleine, avait de quoi s’enthousiasmer dès le départ avec le doublé Clif’s Zydeco et Sweet Sweet, toutes deux de l’album Le Fou (2012), qui donnaient le ton à la soirée.

Avec son petit-fils

Puis, sous les rayons du soleil couchant qui empêchait la petite église de se plonger dans l’obscurité malgré les toiles noires installées sur les vitraux, Zachary Richard nous a servi son Lac Bijou dans un cadre fort poétique.

Entre quelques pièces de Gombo, son 21e album, paru en 2017, Zachary Richard choisit de faire Jésus en arrière, Petit Codiac et La fille aux oranges, en plus de réciter deux poèmes, dont Momo l’aime ça, en créole.

Zachary Richard a aussi reçu sur scène son petit-fils âgé de 19 ans, Émile Cullin, atteint d’un handicap, pour venir chanter quelques pièces qu’ils ont coécrites. C’est d’ailleurs lui qui a eu la première ovation au terme d’un segment où il était difficile de retenir ses émotions.

Le public s’est bien sûr bruyamment réjoui des plus grands succès : Cap Enragé, L’arbre est dans ses feuilles, Jean Batailleur et Travailler c’est trop dur.

Trouver la recette

Rencontré en matinée lors d’un point de presse, Zachary Richard expliquait qu’il travaillait chaque fois à trouver la bonne « recette » entre les succès et les nouvelles chansons.

« C’est sûr que si on ne fait pas Jean Batailleur, on va se faire lyncher, a-t-il dit en riant. Mais il y a des chansons qui vieillissent bien. [...] C’est comme une recette de cuisine, il faut faire balancer ça pour tous les goûts. »

Bien qu’il vienne de lancer une nouvelle chanson composée pour le congrès mondial acadien, intitulée Y’a un vent qui me ramène, Zachary Richard, qui a fait appel au sociofinancement pour son dernier album il y a deux ans, n’a pas d’autres projets d’albums pour l’instant.

« Il y a quelque temps, j’avais décidé d’arrêter de faire ça, parce que je trouvais que j’avais fait assez de chansons, a-t-il confié. Je trouvais que j’avais assez donné. Depuis, j’ai fait trois albums. Je ne suis pas très cérébral dans ma carrière. Je suis mon cœur. À un moment donné, peut-être, j’aurai suffisamment de chansons pour refaire un album. »

Au moment de mettre sous presse, vendredi soir, c’était au tour d’Ariane Moffatt d’investir la scène de la petite église pour une soirée qu’elle promettait dansante. Juste après elle, à minuit, Hubert Lenoir devait donner une prestation attendue au sous-sol de l’église.

► Zachary Richard sera au Festival en chanson de Petite-Vallée, dimanche.

► Stéphanie Boulay et Lou-Adriane Cassidy, entre autres, sont au programme du Festival de Tadoussac samedi.