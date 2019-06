Dubé-Brais en visite à Québec en juillet

« Charles sera au camp estival des Raptors lors de la première semaine, mais il nous a vite signifié son intérêt à venir pour la deuxième. Avec tout le buzz qu’il y a autour des Raptors au Québec en ce moment, on est très contents qu’il ait accepté notre invitation », mentionne le conseiller municipal Patrick Voyer, un passionné de basketball qui s’implique de façon bénévole dans ce camp.

Lors de la première semaine, c’est l’entraîneur français Thierry Patrick Tims qui sera l’invité d’honneur du camp. Tims est notamment directeur technique du centre de formation Arras en France et entraîneur de la sélection des moins de 20 ans du Madagascar.

Charles Fortier, le nouvel entraîneur-chef du Rouge et Or basketball, et Nathan Grant feront aussi partie des entraîneurs invités.