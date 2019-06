En Floride: 175 000 $ US de moins pour le condo d'Éric Salvail

L'animateur Éric Salvail et son conjoint Martin Lemay sont toujours à la recherche d'acheteurs pour leurs deux propriétés situées en Floride. Souhaitant stimuler la vente de l'une d'entre elles, ils ont décidé de demander moins d'argent que prévu initialement, rapporte le magazine Échos Vedettes dans sa plus récente édition.

Situé à Pompano Beach, le condo de 2280 pieds carrés a d'abord été affiché à 1 225 500 $ US. Récemment, Éric Salvail et son homme ont cru bon de réduire ce prix à 1 075 000 $ US, un rabais de 14 %.