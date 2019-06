BERNIER, Marie-Reine Nicole



À l'Hôpital de Montmagny, le 19 juin 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée Marie-Reine Nicole, fille de feu dame Estelle Fiset et de feu monsieur Jean- Marie Nicole. Elle a été l'épouse de feu monsieur Robert Bernier. Elle demeurait à la Résidence Mgr Deschênes de Montmagny; elle a habité pendant de nombreuses années à Ste-Foy. Elle laisse dans le deuil, ses filles: Danielle et Lise Bernier ainsi que sa petite-fille Amélie Bernier. Elle était la sœur de: feu Philippe, feu Louis (feu Lise Clément), Thérèse (feu Gérard Boudrias), Jeanne (Paul Blanchet), Claire, Gilberte et feu Pauline. Elle était la belle-sœur de: feu Roger, feu Rita, feu Berthe, feu Raymond (feu Charlotte Nicole), feu Lorraine, Jean-Yves (Louisette Gaudreau). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier l'équipe du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances à l'Église St-Thomas, 140, rue St-Jean-Baptiste Est, Montmagny (QC), G5V 1K6,à compter de 10h30.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. La direction des funérailles a été confiée à la